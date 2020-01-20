أمكرازل ”هبة بريس” :”تعرضت لحادثة سير خفيفة وأنا بصحة جيدة“

نُشر بتاريخ :  2020-01-20 - 11:48
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هبة بريس- الرباط

قال محمد امكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن حادث السير التي تعرض لها عادية ولا تدعو للقلق، مطمئنا الجميع أن صحته بحالة جيدة ولم يصب بأي أذى.

الوزير محمد أمكراز، كشف في اتصال بجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، على أنه غادر المستشفى العسكري بالرباط نحو منزله بعد خضوعه لعلاجات طبية هناك.

هذا وتعرض محمد أمكراز وزير الشغل وإعادة الإدماج المهني صباح يومه الاثنين، لحادثة سير، بالطريق السيار المؤدية للعاصمة الرباط قرب بالصخيرات، حيث تم نقله مباش إلى المستشفى العسكري بالرباط من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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