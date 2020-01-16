فاس..تأجيل النظر في حق متهم خرب الشاشة الإلكترونية لحافلة سيتي باص

ع محياوي_ هبة بريس

قررت الهيئة القضائية بابتدائية فاس زوال امس الخميس 16 يناير 2020 ، تأجيل النظر في قضية المتهم المعتقل بسجن بوركايز في الملف الجنحي التلبسي، إلى غاية 30 يناير 2020, بتهمة تخريب ناقلة ذات نفع عام الناتج عنه إصابة ركاب الناقلة بجروح.

وتعود ملابسات الحادث إلى يوم الثلاثاء المنصرم عندما كانت حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة سيتي باص فاس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بفاس تتابع عملها بصفة عادية على مستوى محطة ساحة انوال، بالخط 51 الرابط بين سيدي بوجيدة و حي الزهور بطريق صفرو حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا ، حين اصر المتهم على الركوب في الحافلة دون أداء ثمن التذكرة . وبعد نفاذ جميع المحاولات الودية معه ، منعه السائق من البقاء على متن الحافلة دون أداء.

وبعد نزوله مباشرة من الحافلة تعمد رشق الحافلة بحجارة مما أدى إلى تهشيم الشاشة الإلكترونية الموجودة على واجهتها وإصابة مجموعة من الركاب بجروح مختلفة جراء تناثر قطع الزجاج. قبل أن يلوذ بالفرار ، تمكن مجموعة من المواطنين من إحكام قبضتهم عليه إلى حين قدوم رجال الأمن واقتياده إلى الدائرة 12 بسيدي بوجيدة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي قصد تلقي العلاجات الضرورية .

وبعد إنجاز محاضر الضابطة القضائية والاستماع إلى شهود عيان ، تمت استشارة النيابة العامة التي أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية إلى غاية عرضه على أنظارها امس الخميس.