فاس : توقيف قاصرين يشتبه تورطهما في سرقة أسلاك النحاسية

خالد العروسي - هبة بريس

ألقت عناصر الشرطة لمنطقة بنسودة، التابعة لولاية أمن فاس اليوم القبض على قاصرين يبلغان من العمر 13 و 17 سنة للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة أسلاك نحاسية وتخريب منشآت ذات منفعة عامة.

وحسب بلاغ ولاية أمن فاس ، فان مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكايات في الموضوع من طرف إحدى الشركات الفاعلة في ميدان الاتصالات حول سرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بالشبكة الهاتفية، ليتم على الفور إجراء تحريات وأبحاث ميدانية، مكنت من ضبط المشتبه فيهما القاصرين، وهما متلبسين بمحاولة سرقة الأسلاك النحاسية.

و أضاف ذات البلاغ ، انه من خلال البحث المعمق، تبين على أن المشتبه فيهما قاما بعمليات سرقة شملت أسلاك نحاسية خاصة بالربط الهاتفي التي تعود ملكيتها لإحدى شركات الاتصال، مما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بمعدات وتجهيزات الشركة المعنية. كما أنهما يشكلان موضوع شكايات تتعلق بنفس الأفعال الإجرامية.

هذا، و تم وضع المشتبه فيهما تحت الملاحظة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي أشرفت على أطوار البحث، وذلك من أجل رصد ظروف وملابسات هذه القضية، في حين تبقى عمليات البحث متواصلة من أجل إيقاف جميع الأشخاص المحتمل تورطهم في هذه النازلة