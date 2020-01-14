بالبيضاء .. شاب يحكي بحرقة: “ولاد الدرب شعلو فيا العافية وباقين أحرار” + فيديو

هبة بريس

شهدت منطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، واقعة بشعة وصادمة، تسببت في اصابة شاب بحروق متفاوتة الخطورة.

تفاصيل الواقعة حسب تصريح الضحية ل”هبة بريس”، تعود الى اقدام عدد من الشبان على الاعتداء على ابن حيهم ، عبر صب البنزين على جسده واضرام النار به أمام أعين المارة.

وذكر الضحية، أنه كان في طريقه للبقال لجلب غرض لوالدته، قبل أن يعترض سبيله الشبان المذكورين ويضايقونه بالكلام ، ليعمد أحدهم الى اضرام النار بجسده، والاستمتاع بمشهد احتراقه وصرخات نجدته دون اسعافه.

وأضاف المعني بالامر، أن أحد المارة أسعفه ونقله الى مصلحه المستعجلات حيث تلقى العلاجات اللازمه لانقاذ حياته، لافتا أن “المتهمين” لا زالوا طلقاء رغم تقديمه شكاية للأمن .

وتابع الضحية، أن المعتدين وعائلاتهم يتعمدون تهديده وأسرته باستمرار، مطالبا المصالح الامنية المعنية بالتدخل لانصافه وكذا لحمايته وأسرته من جرائمهم.