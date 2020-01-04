كودار يعتذر لبنشماس ولمحرشي ويقول: “اشتقنا لأن نكون ملتئمين”

هبة بريس

عبر سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، عن اعتذاره للأمين العام للحزب حكيم بنشماش، والقيادي العربي لمحرشي.

كودار قال في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة التحضيرية، اليوم السبت، “اشتقنا لأن نكون ملتئمين من جديد ويجمعنا حزبنا رغم تباين وجهات النظر”.

ودعا كودار الى العمل على محاولة ترتيب البيت الداخلي للحزب والتحضير الجيد للمؤتمر، مشيرا الى أن اجتماع اللجنة يسعى إلى التحضير للمؤتمر لتعزيز وحدة الصف وجعل المؤتمر انطلاقة جديدة.

وأشار كودار عن اعتماد معايير جديدة للترشح لقيادة الحزب، من خلال فسح المجال أمام المترشحين للقيام بحملة انتخابية وسط أعضاء الحزب، وذلك بشرط أن يتم ذلك في إطار من جو الاحترام المتبادل وألا يؤثر الأمر على مجريات اشتغال اللجنة التحضير