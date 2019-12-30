بودة: خلال زيارة غير معلنة مسبقاً.. الإخواني أردوغان يوسع حربه على الدول العربية

أحمد بوده – صحفي
بعد إنتخاب قيس سعيّد إلى رئاسة الجمهورية التونسية، كثير من المتتبعين والخبراء في الشأن السياسي في العالم أجمعوا على أن الشعب التونسي أخذته الموجة الهستيرية التي سادت في العالم العربي خلال السنين الآخيرة والتي مفادها التشكيك في الأحزاب السياسية وفي السياسيين وفضل الناخب إختيار رجل تقنوقراطي لم ينتمي يوماً لحزب أو نقابة أو أي تجمع يذكر، وبالتالي لسوف يآتي اليوم الذي سيدفع فيه هذا الشعب فاتورة هكذا إختيار خاطئ.
لم يمر إلاّ أربعة شهور لينزلق هذا الرئيس في أول إختبار، تحت تأثير الغنوشي وجماعته الإخوانية، ويوجه أول دعوة لرئيس دولة تُكنّ للعرب نوع من الكره والبغضاء والشعور بالتفوق. هذا ما ظهر جلياً في المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيسين، حيث أطلّ الرئيس قيس في مظهر مرتبك، محاولاً التستر على فعلته المشبوهة وأجندة الغنوشي الخفية، خلف المطبخ التونسي وزيت الزيتون وصحة المواطنين، في حين إنْكشف المهول أردوغان وفسر بعنجهية أجداده العثمانيين أن الهدف الحقيقي للدعوة التي وجهها له الرئيس التونسي تُكمن ضمنياً في محاربة القوات المسلحة العربية الليبية التي أصبحت على وشك القضاء نهائياً على عملائه في العاصمة طرابلس، متناسياً بهكذا تصريحات متغطرسة، الأعراف والعادات والتقاليد الدبلماسية التي تُحتم على الضيف إحترام القرار والسيادة الوطنية التونسية.
كما هو معلوم، فشل أردوغان فشلاً ذريعاً في حربه على سوريا وفشل كذلك في تدعيمه وفتح حدوده للإرهابيين لكي يُفتكوا بسوريا والعراق.
ولا زال يتخبط في قراراته الهستيرية التوسعية سواءً بهجومه الغير المبرر على إخواننا الأكراد في شمال سوريا او بإرساله عشرات آلاف من الجنود الترك الى قطر ودجيبوتي والصومال والسودان لتطويق العالم العربي.
أصبح هذا المهلوس كالديك المذبوح، يوماً بعد يوم، يفقد مصداقيته عند ساسة وشعوب العالم. بناءً عليه، يتطلب ويرجي من العقلاء والحكماء من المقربين له إديولوجياً في المملكة المغربية، الإبتعاد عن شطحاته الأخيرة ومبادراته المتهورة، وان يدركوا أن جميع الإعتداءات العسكرية ضد الشعوب في زمننا الحاضر، وإن جائت من طرف أعتى وأقوي دولة في العالم، مصيرها الفشل الحتمى، ما بالك إن حصلت من طرف دولة تتخبط في مشاكلها الإقتصادية والسياسية، وأن يكون ولائهم فقط للوطن، مهما وصل الإختلاف بينهم وبين مكونات المجتمع.
غير مستغرب
في 13:34
أعطوا الكاتب الف دينار
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القى خازن بيت المال صرة الدنانير الذهبية إلى الكاتب
وأدرك شهريار الصباح
ابراهيم
في 13:35
يا صاحب التعليق انضر الي أين وصلت تركيا في عهد اردوغان ودعني من هده الخزعبلات . حدتني عن نجاح تركيا في استقبال ملايين اللاجئين حدتني عن نجاح تركيا اقتصاديا وسياسيا واودي خليني ساكت
رشيد
في 13:39
الفضل يرجع للحكام العرب الذين الهوا نفوسهم ولا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة والعائلية
محمد ببلجيكا
في 13:41
هدا الصفي اللدي كتب هدا المقال مدعوما من قوة الشر الإماراتي لن يؤخذ به
عبدالنور باريس
في 13:44
يا عزيزي لمادا كل هدا الكدب والبهتان
ان كانت لك عقدة من الاسلام والمسلمين فقلها
وكفى الله المومنين شرك
لكن ان تتحدت عن مصير دولة تونس بكيانها ومؤسساتها وتبخس اختيار شعب بأكمله وكأنك خبير في علم الغيب وجدور السياسة
تحدت بالاحرى عن المغرب وعن سياسة المخزن وسياسة التحكم التي تنهجها مؤسسات الدولة بتواطئ مع احزابكم السياسية التي نهبت وداست على الاخضر واليابس
هنا يأجدك تسبح باسمهم وربما لك حاجة في نفس يعقوب
لا الاحزاب التي كانت ولاتزال ومنها حزبكم المتدين اعطت نتيجة حسنة لتحسين وضع المغاربة
خد متلا تركيا ورئيسها اردغان كيف كان الوضع هناك وكيف اصبحت اليوم ويشهد على دلك العدو قبل الصديق
ان اردت الحديت عن تركيا وكما يقول المغاربة (شلل فمك بالسمن والعسل )
تحدت عن المغرب وعن الفساد السياسي والاداري وعن الفقر والضلم والتسيب والرقص والغناء
اما تركيا وتونس فهم احسن من بلدي المغرب
وهدا ليس تهجم على المغرب بل هو واقع يومي
وكفى من الكدب
محمد ببلجيكا
في 13:47
هدا المقال اللدي نشره هدا الصحافي مدعوم من محور الشر الايماراتي غير موتوق به
مصطفى
في 13:56
مقال بعيد كل البعد عن الموضوعية و لا يمث للواقع بشيء. و مثل هذه المقالات هي من جعلت القارىء يكره الصحافة ، و للتذكير فالكلمة أمانة سيسأل صاحبها عنها أمام الله.
ولد حميدو
في 16:08
من الاحسن ان لا نتبع لا تركيا و لا خليج و لا اي بلد و خصوصا في الاملاءات اما في المعاملات الاقتصادية فنحن مع الجميع
لان الهدرة ما تشري خضرة لان تركيا نفسها تتعامل مع اسراءيل و ربما حتى ماليزيا اما ايران فكانت سببا في تدمير عدة دول عربية و لكن من المستحيل ان تعود الامبراطورية الفارسية او العثمانية او حتى الاغريقية
اما عن اردوغان فقد تجادبت الحديث مع مرشد تركي يعرف الفرنسية بحيث قال الي بانه رجل تسيير المدن بحيث هو الدي ارجع اسطنبول في المستوى عندما كان عمدة لها لعشر سنوات اما عندما اصبح رءيسا للحكومة ثم رءيسا للدولة فقد ارتكب عدة اخطاء سياسية
رحم
في 16:14
وا بودة ان مقالك الركيك وغير المهني والذي ينم عن ضعف ثقافتك السياسية وافتقارك لرصيد معرفي حول ما يجري في العالم الحديث ان على المستوى السياسي القافي والاقتصادي يؤكد وبالملموس بأن الجريدة الالكترونية هبة بريس التي سمحت لك بنشر المقال قد فقدت بوصلتها نحو الحقيقة والتي ستفقد معها العديد من القراء
ابراهيم
في 16:21
مقال لايمث للحقيقة بشي أكاذيب انظروا إلى تركيا اليوم اين وصلت الملايين من اللاجئين آلاف الارهابيين اروبا متخوفة من أن تفتح تركيا حدودها للعائديين من جبهات القتال تركيا تحارب الإرهاب اللهم انصر الجيش المحمدي ونطلب من تركيا التدخل في ليبيا لتحريرها من الطغاة
محمد
في 17:08
اردوغان اطلق السيارة التركية الجديدة الكهربائية التي تعد من اروع و اجمل السيارات انت مادا تصنع بقلمك غير الحقد
مغربي
في 18:35
صحفي فاشل
مريم
في 18:45
ههههه لم اقرا كامل المقال مضحك جدا هذا الاعلام اتراك ترانا بغالا ام ان الدراهم اعمتك و ما بهم الاخوان رجال علمونا الفرق بين الشجعان و الخرفان التابعة لم نعد كصاحب الخروف الذي جعله اللصوص يطلق صراح الخروف حين اقنعوه انه كلب