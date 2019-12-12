الزفزافي يدعو إلى تنظيم قافلة طبية إلى سجن “راس الماء” بفاس

هبة بريس ـ الرباط

طالب “قائد حراك الريف” ناصر الزفزافي، الجهات الوصية بتنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات نحو سجن راس الماء بمدينة فاس.

وكشف والد ناصر الزفزافي، أحمد الزفزافي، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ابنه ناصر يطلب في ملتمس ب”اسم الانسانية”، تكوين قافلة طبية بجميع التخصصات إلى سجن راس الماء بمدينة فاس، قصد مد يد العون والمساعدة لكافة نزلاء المؤسسة السجنية.

وكان أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، أعلن قبل أيام استقالته من رئاسة جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، التي كانت الناطق الرسمي للعائلات.

وقال المتحدث نفسه، في مقطع فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “كنت أخاطب المخزن، وأقول له إن لي درتي فينا غلط وخطأ سياسي، ودبلوماسي، وأخلاقي، وعرفي، والمخزن يتقبل مني ذلك لأنني على حق، ولكن عندما بلغ ببعض أبناء جلدتي أن يقولونني ما لم أقل، ويحملوني مسؤوليات أنا بريء منها، فأنا أقيل نفسي”.

ويذكر أن ناصر الزفزافي تم تنقيله رفقة 5 معتقلين بحراك الريف من سجن عكاشة بالبيضاء الى راس الماء الكائن بمدينة فاس، بعد صدور الحكم النهائي في القضية.

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