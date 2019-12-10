4 مشاريع مراسيم هامة على طاولة أشغال المجلس الحكومي

هبة بريس

ينعقد، الخميس 12 دجنبر، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، والثاني بإحداث رسوم شبه ضريبية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين.

ويتعلق مشروع المرسوم الأخير بتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالعدول.

وسيختم المجلس أشغاله، وفق البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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