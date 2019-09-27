بعد التهديد بالعودة الى الاحتجاج .. وزارة أمزازي تُعيد “بلحوس ” إلى عمله

هبة بريس ـ الرباط

بعد أشهر من التوقيف بسبب تضامنه مع إحتجاجات طلبة الطب، وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي مراسلة إلى أستاذ التعليم العالي أحمد بالحوس حول موضوع “استئناف العمل”.

وجاء في نص الموضوع “بناء على رأي المجلس التأديبي المنعقد في شأنكم برئاسة جامعة الحسن الثاني بتاريخ 22 يوليوز 2019، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه يتعين عليكم الاتصال بعميد كلية الطب والصيدلة لاستئناف عملكم وموافاة مديرية الموارد البشرية بمحضر يفيد ذلك”.

وكانت تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قالت أمس في بلاغ لها، إن الطلبة ينددون باستثناء الأستاذ في كلية الطب، محمد بالحوس، من العودة إلى عمله، بعدما تم توقيفه، رفقة اثنين آخرين بتهمة دعم احتجاجات الطلبة.

وطالبت تنسيقية الطلبة وزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالسحب الفوري لقرار توقيف الأستاذ بلحوس، لتصفية الأجواء في كلية الطب في الدارالبيضاء، وضمان اجتياز الطلبة لامتحانات الدورة الاستدراكية في أجواء جيدة.

يذكر أنه بعد ستة أشهر من مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية، عاد طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، الجمعة الماضي، لأول مرة إلى كلياتهم، لاجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، استجابة إلى دعوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقب توقيع محضر اتفاق معهم.

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