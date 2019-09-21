العثماني..الاحزاب السياسية لعبت دورا كبيرا في الدفاع عن مغربية الصحراء!

هبة بريس _ الرباط

قال سعد الدين العثماني، الامين العام لحزب العدالة والتنمية ان حزبه كان دائما في طليعة المدافعين عن قضية الصحراء المغربية، من خلال نصرته للقضية الوطنية في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف العثماني صباح اليوم السبت، خلال افتتاح الاجتماع الأول للجنة الصحراء المغربية التابعة للبيجيدي، أن قضية الصحراء المغربية هي الشعب المغربي بكل مكوناته سواء الرسمية منها أو المدنية، مبرزا الدور البارز الذي لعبته الأحزاب السياسية الوطنية في الترافع والدفاع عن هذه القضية على صعيد مختلف المحافل الدولية.

وأضاف العثماني، “لهذا فكرنا في حزب العدالة والتنمية بأن نؤسس لجنة خاصة بالصحراء المغربية، لكي تكون مشتلا للتفكير والدراسة والاقتراح وللمبادرة، خارج المغرب و داخله لنصرة القضية الوطنية والدفاع عن الحق المغربي”.

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