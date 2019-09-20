أخنوش امام شبيبة حزبه …”ناكل العصا لكن عمرني ما نطيح”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

جدد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار في كلمة افتاحية أمام شبيبة حزبه بأكادير، مساء اليوم الجمعة، عزمه على خوض انتخابات 2021 بكل ثقة، مشيرا انه مهما تعرض للضرب من الخصوم لن يسقط، داعيا الشباب المغربي للالتحاق بالحزب وملأ المكان وسط ترديد شعارات 5000 شاب من 12 جهة ترابية التي حضرت افتتاح الدورة الثالثة للجامعة الصيفية مرددين شعارات ” بالعمل والمعقول اللي بغيناه يكون ويكون ”

أخنوش الذي كان يتحدث بحماس وثقة في النفس ، أشار أن قرار تأسيس شبيبة الحزب قبل ثلاث سنوات اعتبره قرار صائب ، معتبرا أن ثلث اشباب التحق هذه السنة، مطالبا رئيس الشبيبة ورؤساء الشبيبة الجهوية، ببدل مجهودات كبيرة للوصول الى عتبة 10 الاف شاب في الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الاحرار .

وحكى رئيس الحزب مساره في الحزب من عضو بمجلس بلدية تافراوت ، مرورا بعضوته بالمجلس الاقليمي لتزنيت وترأسه للمجلس الجهوي وبعدها وزيرا للفلاحة والصيد البحري، في إشارة موجه للشباب بضرورة الانخراط في المجال السياسي قائلا : ” الى بغيتو تحولوا مجرى المياه الى مساره الصحيح …تسجلو في اللوائح وترشحو وصوتوا “، مضيفا أن أمام الشباب المغربي خمس سنوات ليحددوا مسارهم المستقبلي، داعيا عدم تضييع الفرصة، وسد الطريق على البعض في اشارة الى حزب ” البيجيدي” .

وأكد أخنوش أن الحكومة المقبلة بعد انتخابات 2021 لابد أن تكون ” شبابية” معتبرا أن الخطاب الملكي الاخير هو دعوة صريحة للمغاربة خصوصا الشباب

للمشاركة والعمل على تنمية البلاد ، فأفكار جديدة وطموح أكبر.

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