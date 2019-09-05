اسبانيا تُتلف أكبر مزرعة للحشيش “الماريخوانا ” بالاندلس(صور)

هبة بريس _ مكتب طنجة

كشفت مصادر اعلامية اسبانية ان الحرس المدني الإسباني فكك أكبر مزرعة لمخدر الماريجوانا بإسبانيا، باقليم “إكستريمادورا” في بلدة (كاسيريس) التابع ترابيا لجهة الأندلس.

واضافت المصادر ان العملية مكنت الحرس المدني من حجز حوالي 22000 نبتة من نبات القنب “الماريجوانا” و 281 كجم من براعم “الماريجوانا” ، واعتقال 10 أشخاص بتهمة تهريب المخدرات.

وبعد إلقاء القبض على المتورطين، شرعت عناصر الحرس المدني في تحديد مكان مالك المزرعة ، وهو رجل يحمل الجنسية الإسبانية لاعتقاله بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وجرائم ضد حقوق العمال.

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