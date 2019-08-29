فيضانات دوار “تيزرت” .. نشطاء حذروا من الفاجعة لحظة تدشين الملعب

هبة بريس

اهتز دوار “تيزرت” بجماعة إيمي نتيارت بإغرم إقليم تارودانت، مساء أمس الأربعاء، على وقع فاجعة غرق عدد من الاشخاص اثر فيضانات قوية .

وتسببت الفاجعة في مصرع 7 أشخاص، و هم شاب (17 سنة) و6 مسنين كانوا يتابعون مقابلة في كرة القدم، بين فريق ينتمي إلى الدوار وفريق دوار مجاور في إطار دوري محلي، لدواوير الجماعة.

وفي هذا الصدد، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا وتدوينات حذر من خلالها نشطاء من خطورة تشييد الملعب على أرض “الواد”.

وحسب التدوينات، فقد أكد نشطاء ينتمون لنفس المنطقة، أن الملعب شيد بأرض خطيرة، لافتين أنه معرض للغرق بمياه الواد في أية لحظة.

وتساءل النشطاء، عن ظروف تشييد “ملعب الموت” بالأرض المذكورة ، وعن الجهات التي رخصت لموقعه رغم خطورته، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين بهذه الفاجعة الاليمة.

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