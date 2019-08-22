العثور على رؤوس حمير يستنفر أمن الدار البيضاء

هبة بريس _

عثر يوم أمس الأربعاء 21 غشت، بمدينة الدار البيضاء على رؤوس وبقايا عظام حمير، على مستوى الحي المحمدي درب كاسطور وفق ماافادت به مصادر مطلعة.

وفور العثور على بقايا الحمير تم ربط الاتصال بمصالح الأمن لإبلاغها بالخبر، حيث حضرت بدورها إلى عين المكان لفتح تحقيق من أجل الكشف عن ملابسات الحادثة.

هذا، وقد استفز الحادث الساكنة مخافة أن يتم توجيه لحومها إلى الاستهلاك، خاصة وأن رؤوس الحمير كانت حديثة الذبح حيث اكدت المصادر ذاتها انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها العثور على رؤوس حمير بالحي المحمدي.

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