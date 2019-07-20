جرسيف .. الساكنة تعاني العطش والمكتب يغرم المتأخرين عن أداء الفواتير ب”250درهم”

هبة بريس

حالة من الاستياء والسخط، تلك التي تعم عددا من ساكنة اقليم جرسيف، بسبب معاناتهم من قلة الماء الصالح للشرب، منذ بداية موسم الصيف.

مصدر محلي، ذكر في حديث مع هبة بريس، أن أغلب المنازل بالاقليم تعاني من العطش طيلة الأسابيع الاخيرة، بسبب قلة صبيب المياه، وتعمد المكتب الصالح للشرب قطعها في ساعات معينة.

وأضاف ذات المصدر، أن المياه تنقطع بغالبية المنازل بشكل يومي مساءا، لافتا الى أن المنازل المكونة من أزيد طابقين تعاني من عدم وصول المياه للطوابق العليا طيلة ساعات اليوم.

وتابع المصدر ذاته، أن انقطاع الماء بشكل متكرر بالمنازل وبعدد من الادارات بالاقليم، تسبب في تعطيل أشغال الساكنة، وفي معاناتها بشكل كبير، خصوصا لتزامنه مع فصل الصيف الذي يعرف نشاط وحركية كبيرة.

وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث، أن المكتب المذكور لم يكتف بقطع الماء على الساكنة، بل أخذ في تطبيق إجراءات ضد المتأخرين عن أداء الفواتير.

وتابع المصدر ذاته، أن بعض الساكنة وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع مبلغ 250 درهم، الى جانب قيمة فواتيرهم كغرامة على تأخير الأداء بأيام.

وأمام ممارسات المكتب ، طالبت الساكنة الجهات المعنية بالتدخل، مهددة بالخروج للاحتجاج في الشارع على غرار احتجاجات العطش بزاكورة، مع تحميل المكتب كامل المسؤولية

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