توقيف مشتبه فيهما في السطو على وكالة لتحويل الاموال بالمحمدية

هبة بريس -

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المحمدية، صباح اليوم السبت، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بالاستيلاء على مبلغ 22.000 درهم بعد تهديد مستخدمة بوكالة لتحويل الأموال تقع بحي الحسينة بالمحمدية باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تمكن الأبحاث الميدانية المكثفة من توقيف المشتبه فيه الأول بالقرب من مسرح الجريمة، ثم توقيف شريكه بعد وقت وجيز وحجز المبلغ المالي المتحصل من هذه الجريمة، فضلا عن قناعين وسلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم -حسب البلاغ- وضع المشتبه فيهما رفقة مشتبه فيه ثالث يشتبه في تورطه في الاحتفاظ بالمبلغ المالي المتحصل من السرقة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.

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