هبة بريس ـ الرباط

دخلت جمعية “ترانسبرانسي المغرب” على خط قضية مدير الوكالة الحضرية لمراكش، الذي قبض عليه متلبسا بالارتشاء .

وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أنها دأبت على إثارة الانتباه لمستوى الفساد المتفشي في قطاع التعمير، حيث جعلت الجمعية من الفساد في التعمير محورا أساسيا في برنامج عملها لهذه السنة.

وأوضحت الجمعية أن الأخبار المتداولة حول موضوع الاعتقال تظهر مدى استشراء الفساد في قطاع التعمير والإسكان والاستخفاف به.

ودعت الهيئة ذاتها إلى تعزيز حماية المبلغين عن الرشوة والفساد، وإعادة النظر في القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011.