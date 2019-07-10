فرقة الدراجين توقيف تاجر مخدرات صلبة بحي الشرطة بمراكش

نُشر بتاريخ :  2019-07-10 - 11:53
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ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت فرقة الدراجين بالمنطقة الامنية الاولى جليز، يوم امس الثلاثاء من توقيف تاجر مخدرات بحي الشرطة وبحوزته كمية من المخدرات الصلبة معدة للترويج ودراجة نارية منعدمة الوثائق.

وتم توقيف الشخص بعد الحملات التمشيطية التي شنتها مصالح الامن بمنطقة جليز، حيث تم ضبط المعني متلبس بحيازة المخدرات الصلبة معدة للترويج.

وتم اقتياد الموقوف لمقر الدائرة 22 من اجل تحرير محضر الايقاف والحجز، كما تمت احالته على فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من اجل تعميق البحث ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.

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