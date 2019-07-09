الأميرة لالة سلمى وولي العهد يقضيان إجازتهما باليونان

هبة بريس

حلت الأميرة لالة سلمى، وولي العهد مولاي الحسن، نهاية الأسبوع المنصرم بجزيرة“سكياثوس”، لقضاء الإجازة الصيفية.

وذكرت صحيفة “Greekreporter” ان الأميرة وولي العهد، وصلا الى الجزيرة اليونانية، يوم السبت الماضي، حيث حطت طائرتهما بمطار “سكياثوس”.

وأضافت الصحيفة، ان أفراد العائلة الملكية، توجها مباشرة الى فندق فخم بمنطقة “كوكوناريس” للاستمتاع بعطلتهما الصيفية.

هذا ويشار الى أن اليونان، تعد من الوجهات السياحية المفضلة للاميرة لالة سلمى، حيث تزورها باستمرار، كما سبق أن اقتنت فيلا بأحد المناطق الواقعة بها. وفق وسائل اعلام يونانية

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