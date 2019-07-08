عبر اتصال هاتفي .. الملك وحاكم أبو ظبي يبحثان تنمية العلاقات المغربية الإماراتية

هبة بريس - الرباط

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس.

وكشف محمد بن زايد، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”، أنه بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها.

وأضاف أنه تم بحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا التي تهم البلدين أيضاً.

هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، و حاكم امارة ابو ظبي ، تربطهما علاقة صداقة وطيدة وقوية منذ سنوات.

وكان الملك محمد السادس قد قام بتقليد محمد بن زايد آل نهيان بالوسام المحمدي من الدرجة الأولى، وذلك تقديرا لجهوده وإسهاماته في تدعيم العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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