بوريطة يمثل الملك في حفل تخليد الذكرى الـ25 ليوم التحرير برواندا

هبة بريس

مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس في كيغالي، جلالة الملك محمد السادس، في حفل تخليد الذكرى الـ 25 ليوم التحرير برواندا.

وشارك العديد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات بارزة، في تخليد ذكرى نهاية الإبادة الجماعية لأقلية “التوتسي” عام 1994 وبداية عهد جديد من المصالحة والوحدة والتنمية.

وتندرج مشاركة المغرب في تخليد هذه الذكرى تحت شعار “معا نزدهر”، في إطار تضامن المملكة مع الشعب الرواندي ورغبتها القوية في تعزيز الروابط المغربية الرواندية.

وتمثل ذكرى التحرير، التي يتم الاحتفال بها في جميع أنحاء البلاد وفي صفوف الجالية الرواندية في جميع أنحاء العالم، نهاية حداد وطني استمر 100 يوم، وهي الفترة التي استغرقتها الإبادة الجماعية بهذا البلد ما بين أبريل ويوليوز من العام 1994 وخلفت نحو مليون قتيل.

وتخلل الحفل الرسمي، الذي ترأسه الرئيس الرواندي بول كاغامي في ملعب أماهورو (السلام)، عروض وفقرات رقص تقليدية بالإضافة إلى استعراض عسكري مهيب.

وقال الرئيس الرواندي في كلمة بهذه المناسية “منذ خمسة وعشرين عاما، شهدت رواندا واحدة من أسوء المآسي الإنسانية، وهي إبادة جماعية خلفت أكثر من مليون قتيل، واليوم أصبحت رواندا موحدة كعائلة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0