بنشماس : لا يمكن الذهاب الى الانتخابات المقبلة دون القيام بمراجعات عميقة تدريجية

هبة بريس ـ الرباط

كشفت قيادة ” البام ” استحالة استمرار الوضعية الراهنة للتنظيمات الحزبية عموما، المتسمة بعدم التفاعل الإيجابي مع مضامين مختلف الخطب الملكية التي تحث القيادات السياسية والحزبية على النهوض بالممارسة الحزبية السليمة، مبرزة ضرورة أن يُقدم حزب الأصالة والمعاصرة، أجوبة على الأسئلة التي يطرحها الملك على الأحزاب حتى لا تبقى هذه الأسئلة معلقة بدون جواب.

واشار حكيم بن شماش الامين العام لحزب (البام) ، الى الخطب الملكية ، التي ما فتئت تؤكد على الدور المحوري للأحزاب في الارتقاء بالعمل السياسي النبيل وبالسلوكات والممارسات السياسية الفضلى، والقيام بأدوارها كاملة في مجال التمثيل والتأطير والوساطة.

وأكد بنشماس أنه لا يمكن الذهاب الى الانتخابات المقبلة دون القيام بمراجعات عميقة تدريجية، من خلال مباشرة معركة التخليق بكل شجاعة، وممارسة النقد الذاتي، وإعادة تعريف معنى المسؤولية الحزبية، مبرزة أنه ينبغي قراءة الدينامية التي يشهدها الحزب من هذه الزاوية، أي كونها محاولة ترمي الى التفاعل مع أسئلة الملك.

وتقول قيادة حزب الاصالة والمعاصرة إن الملك محمد السادس وجه، منذ سنة 2012، 28 خطابا للأمة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الرسائل الموجهة للمناظرات والتظاهرات الوطنية والدولية. وقد استعمل جلالة الملك مجموعة من الكلمات المفتاح المتعلقة بمغرب ما بعد دستور 2011، منها على سبيل المثال: الجهوية واللامركزية واللاتمركز( 68 مرة )،المنتخبين ( 18مرة)، الأحزاب (18 مرة)، الحكومة (45 مرة)، إصلاح (77 مرة)، التنمية(108 مرة)…

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