الملك يبرق رئيس الكونغو الديموقراطية: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لذكرى عيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن تهانئه الحارة للسيد فيليكس تشيسيكيدي ، مشفوعة بمتمنيات جلالته للشعب الكونغولي بمزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “لقد تمكن بلدانا ، بفضل إرادتهما المشتركة ، من بناء شراكة قوية تجسدت في ما يربطهما من علاقات تعاون مفيدة في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار ، أود أن أؤكد لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة العمل ، سويا ، من أجل توطيد هذه العلاقات المتميزة والنهوض بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين ، وبما يسهم في دعم وحدة وتنمية قارتنا”.

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