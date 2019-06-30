سطات..موظفو الجماعات الترابية يلتئمون في اطار قانوني

محمد منفلوطي- هبة بريس

استعرض موظفو الجماعات الترابية بسطات خلال مؤتمرهم ليوم امس السبت، ( استعرضوا)مجموعة من القضايا الجوهرية و الشائكة التي يعرفها قطاع الموظيف بالجماعات الترابية، سواء القضايا الخدمات الاجتماعية و كذلك العادلة الوظيفية و المساواة بين موظفي الجماعات و القطاعات الاخرى، و كذا ملف تسوية الوضعية والشواهد، و احترام مبدا المساواة و الشفافية في الترقية و كذلك الشأن في التعيين بمناصب المسؤلية، كما ركز الحضور على جعل دور الجمعية و الموظف الجماعي اساسي في التنمية و تخليق الحياة العامة.

و بعد نقاش جاد صادق المؤتمر هيكلة المكتب الاقليمي على الشكل التالي: الرئيس: وديع المهتدي، نائبه الاول: محمد الادريسي، ونائبه الثاني : احمد بوخرطة، والمقرر: توفيق امزيل ، ونائبه الاول : مصطفى شتات، ونائبه الثاني : المصطفى التونسي، وامين المال : عزالدين صابوري، ونائبته الأولى : لبنى ابو الفضل ، ونائبه الثاني : محمد مرغوبي، كما ضم المكتب عددا من المستشارين، جاؤوا اتباعا بدءا من مصطفى الترابي ، وموسىحيسوني، ومحمد بوهلال، وحميد جامع.

وديع المهتدي اعتبر خروج هذا المولود الجديد للوجود بإقليم سطات، ثمرة لمسيرة طويلة من النضال للتصدي لمجموعة من الإكراهات و القضايا الشائكة الحاضر وفي المستقبل التي يعرفها قطاع موظفي الجماعات الترابية بغية الرفع من جودة الاداء بالموازاة مع الحفاظ على كرامة وعزة الموظفين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاستقرار الاسري.

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