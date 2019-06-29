اطلاق حملة للبحث عن الاطفال الذين شاهدوا مباراة “الاسود” على شاشة هاتف ذكي

هبة بريس – الرباط

انتشرت صورة تظهر اطفالا وهم يشاهدون مباراة “الاسود ” ضد ساحل العاج ، كالنار في الهشيم حيث تفاعل معها عدد كبير من النشطاء الذين طالبوا باطلاق حملة للبحث عن القرية التي ينحدر منها الأطفال الذين التقطت لهم صورة وهم يشاهدون مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيفواري على شاشة هاتف ذكي.

وأعلن قائد “أسود الأطلس”، المهدي بنعطية، استعداده للمساهمة في تمويل عملية تزويد هؤلاء الأطفال بشاشة تلفاز تمكنهم من متابعة باقي مقابلات المنتخب الوطني حتى لا يتكرر مشهد التحلق حول هاتف ذكي بعدما ألم الكثير من المتابعين.

وقال مدافع نادي الدحيل القطري، في تغريدة تجيب عن المبادرة على الموقع الاجتماعي “تويتر”: “لا أعلم نهائيا من أين ينحدرون، لكن إذا توفرت لكم المعلومة أنا مستعد للتكفل بالأمر”.