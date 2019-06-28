الأمم المتحدة: إعمال “ميثاق مراكش” سيسهم في حل أزمة الهجرة العالمية الحالية

نُشر بتاريخ :  2019-06-28 - 13:50
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هبة بريس

أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، الخميس 27 يونيو بنيويورك، أن إعمال ميثاق مراكش حول الهجرة سيسهم في حل أزمة الهجرة العالمية الحالية التي تشهدها بشكل خاص أمريكا الوسطى والحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

وقالت إسبينوزا في مؤتمر صحفي “إن الاتفاق العالمي الذي تم تبنيه في شهر دجنبر الماضي بمراكش وصادقت عليه الجمعية العامة “يضع إطارا للهجرة الآمنة والمنتظمة”، والذي يشكل حلا للأزمة الحالية في الأمريكتين وأماكن أخرى عبر العالم.

وأضافت “من خلال تنفيذ الميثاق، سنساعد في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية”، مؤكدة على الحاجة إلى مكافحة الاتجار بالبشر، الظاهرة التي تزيد من تفاقم أزمة الهجرة، لاسيما في أمريكا اللاتينية والوسطى. واعتبرت أنه “يجب أن نكون أقوياء وجريئين لمواجهة هذه الظاهرة”.

كما شددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، أي الفقر وعدم المساواة والبطالة، معتبرة أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يظل “أفضل استراتيجية لمكافحة الهجرة السرية”.

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