قنصليات فرنسا بالمغرب منحت نحو 315 ألف تأشيرة عام 2018

هبة بريس

أكد القنصل العام لفرنسا بالمغرب فلورونس كوسي تسيي الخميس بالرباط، أن عدد التأشيرات التي منحتها قنصليات فرنسا بالمغرب عام 2018 بلغ حوالي 315 ألف تأشيرة، وهو ما يعادل نحو ألفي تأشيرة في اليوم في فترة الذروة.

وأوضحت تسيي خلال زيارة نظمتها سفارة فرنسا بالمغرب لمركز (تي إل إس) بالرباط، أن عدد طلبات الحصول على التأشيرة بلغ 400 ألف عام 2018، مضيفة أن نسبة رفض الطلبات قاربت المعدل العالمي المتمثل في 16 بالمئة.

وسجلت أنه تم على مستوى القنصلية العامة لفرنسا بالرباط، معالجة 79 ألف ملف خاص بطلب الحصول على التأشيرة العام الماضي.

وبخصوص دور مركز (تي إل إس) الفرنسي، أحد فروع شركة (تيلي بيرفورمانس) المتخصصة في إدارة خبرة العملاء من خارج الشركة، فقالت إن الأمر يندرج في إطار عملية الاستعانة بمصادر خارجية لتدبير التأشيرات، والتي يتم اعتمادها على المستوى العالمي لامتصاص تنامي الطلبات على التأشيرة وضمان استقبال أفضل للراغبين في الحصول عليها الذين “تضاعف عددهم” في ظرف خمس سنوات.

ودعت الدبلوماسية الفرنسية الراغبين في الحصول على موعد بشأن التأشيرة، القيام بذلك مباشرة عبر نظام معلوماتي تمت بلورته لهذا الغرض، مضيفة أنه تم اتخاذ إجراءات بعين المكان بمساعدة السلطات المحلية لمواجهة أي عملية تلاعب بالمواعيد.

وللتغلب على الضغط الكبير على مركز منح التأشيرة، يتم ، وفق السيدة تسيي، منح تأشيرة دخول إلى فرنسا للافراد الذين يسافرون كثيرا، مبرزة أهمية النظام الجديد للمواعيد الذي ساهم في ضمان سلاسة على مستوى الخدمات.

من جانبه، أكد المدير العام لمركز (تي إل إس)المغرب باسم ميساوي أن الشركة تتوفر على تسعة مراكز بالمغرب من بينها مركزان بالرباط، أحدهما خاص بفضاء شينغن فيما الاخر موجه لبريطانيا.

وأوضح أن هذه المراكز تشغل حوالي 300 عامل بجميع تراب المملكة وتتوزع على مدن أكادير ومراكش والدارالبيضاء والرباط وفاس ووجدة والناظور وطنجة.

وأضاف أنه يتم يوميا تسجيل 750 طلبا للحصول على تأشيرة على مستوى مركز شينغن بالرباط ، مبرزا أن 80 في المئة من الطلبات تتعلق بفرنسا.

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