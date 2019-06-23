وهبي :” بنشماس محاط بانتهازيين يسترزقون من من ملف الريف”

هبة بريس – الرباط

اصبح حزب الأصالة والمعاصرة يعيش على وقع أزمة داخلية حادة، تحت قيادة أمينه العام الجديد حكيم بنشماش، كشفت عنها مجموعة من الأحداث المتتالية ومواقف وتصريحات عدد من قيادييه ، وهو ماجعل عدد مم المتتبعين للشأن السياسي يصفون مايجري داخل “الجرار” بصراع بين “الأخوة الأعداء”.

وابانت الازمة عن وجود تيارين الاول يقوده أحمد أخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش آسفي والأمين العام للحزب بالنيابة، الذي يرى في بنشماش رجلا غير قادر على قيادة الحزب في مرحلة ما بعد العماري، الذي استقال من قيادة الحزب الذي يُعد أكبر قوة سياسية داخل مجلس النواب بعد العدالة والتنمية، أواخر 2017 في خضم ما عرف بحراك الريف، وتيار آخر يقوده الأمين العام ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، يرى في خصومه شلة من المنقلبين على الشرعية.

وعلاقة بالموضوع كشف عبد اللطيف وهبي عضو المكتب السياسي العديد من الخبايا في حوار اجراه مع جريدة “الصباح ” الورقية حيث اعتبر حكيم بنشماش الأمين العام للحزب، بانه غير أهل ليكون قائدا، وبأنه اتخذ قرارات تعسفية وبعيدة عن الشرعية، بعد أن أصبح محاطا بمجموعة من الانتهازيين.

واتهم وهبي بنشماش والشخصيات الموالية له داخل الحزب، بالاسترزاق من ملف الريف، وقال في هذا الصدد ان “حكيم بنشماش ومجموعته الظاهرة والمتخفية، التي ركزت على حماية المصالح ومنهم من بنى استفادته على العصبية القبلية، إذ استغل حتى ملف مطالب مواطني الريف، لكنه بعد توالي الأحداث اتضح أنهم لا يمثلون شيئا ولم يقدروا على حل أي مشكلة”.

واضاف “أنا أؤكد أن مطالب مواطني منطقة عزيزة على المغاربة مثل الريف لم تعد محل استرزاق سياسي، وأسأل بدوري هل رأيت يوما ما أحد قادة الحزب المتحدرين من المنطقة زار الحسيمة، سواء أثناء بداية الاحتجاجات، أو بعدها مباشرة أو فتح نقاشا مع المحتجين؟ الجواب لا أحد، حتى بنشماش لم يقم بأي زيارة، ولم يقترح حلا لأي مشكلة ولو كانت بسيطة، فقط محمد الحموتي، هو من تحمل هذا العبء بشجاعة وزار المنطقة مرارا أثناء الأحداث وأنا أحييه على جرأته”.

وحول قضية اربعة ملايير التي اختفت من مالية الحزب قال وهبي “أما في ملف الحموتي، فغفر الله لمن روج كلاما بحمل اتهامات حول ضياع 4 ملايير سنتيم، إذ طرحت سؤالا في المكتب السياسي لتوضيح هذا الأمر، ولمن روجه أن يأتي بالدليل، إذ رد الحموتي أنه لا يتوفر على هذا المبلغ ولم يحصل عليه قط”.

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