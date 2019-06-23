المغاربة يخرجون في مسيرة حاشدة رفضا للتطبيع ولـ”صفقة القرن”

هبة بريس ـ الرباط

عرفت المسيرة الشعبية التي نُظمت اليوم الأحد بالرباط، لمساندة الشعب الفلسطيني، مشاركة حاشدة وكبيرة من المغاربة، بمختلف الفئات والأعمار، كما شهدت حضور ممثلي وأعضاء عدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والسياسية الوطنية.

وذكر البلاغ الختامي للمسيرة، الصادر عن الهيئات والمنظمات الداعية لها، أن هذه المسيرة هي “مسيرة الشعب المغربي ضد صفقة العار وورشة الخيانة بالبحرين”، موضحا أن المغاربة من خلال مسيرة اليوم، بتعبيراتهم وتوجهاتهم المختلفة، يترجمون المساندة الشعبية الثابتة للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية تهم كل المغاربة.

وبعد أن دعا البلاغ، إلى “مقاطعة ورشة البحرين”، نبه إلى أن المراد منها هو الاجهاز على فلسطين ومحو تاريخها ومعالمها، وتثبيت السطو على خيرات ومقدرات وشعوب المنطقة.

وأبرز البلاغ، أن مسيرة اليوم تؤكد، وبصوت واحد، أن الشعب المغربي يرفض المشاركة في ورشة الخيانة، تحت أي ذريعة أو تبرير، مشددا على أنها في جميع الاحوال، لن تنجح في تنفيذ أو فرض صفقة القرن.

وشددت الهيئات الداعية والمشاركة في مسيرة اليوم على أن المسيرة، هي رسالة قوية داعمة للموقف الفلسطيني الموحد، ودعم مقاومته الباسلة بمختلف أشكالها، منبهة إلى أن كل شكل من أشكال التطبيع خيانة قومية ودينة ووطنية وانسانية ايا كانت المبررات.

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