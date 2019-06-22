شرطة مطار مدريد توقف “بادو الزاكي” بسبب تأشيرة منتهية الصلاحية‎ Boîte de réception x

مكتب هبة بريس بمدريد _ يسير الإيحيائي _

علمت “هبة بريس ” من مصادرها الخاصة بمطار “أدولفو سواريس” بالعاصمة مدريد أن الشرطة الإسبانية أوقفت مساء اليوم السبت في حدود الساعة السادسة تقريبا المدرب الحالي لفريق الدفاع الحسني الجديدي “بادو الزاكي” بعدما كان يهم بختم جوازه في الشباك الخاص بمراقبة دخول مواطني الدول الخاضعة لنظام التأشيرة.

“بادو الزاكي” الذي لعب منذ سنوات ضمن صفوف النادي الإسباني “بالما دي مايوركا” لم ينتبه لإنتهاء مدة صلاحية تأشيرته وهو يغادر التراب الوطني إنطلاقا من مطار محمد الخامس على متن الطائرة رقم ( 970) في الساعة(16:12) التوقيت المحلي، والتي حطت بالعاصمة الإسبانية على الساعة (18:35) متوجها في رحلة ثانية إلى جزيرة “بالما دي مايوركا” (21:05) بدعوة من فريقها لمتابعة المباراة التي سيخوضها بمناسبة الإحتفالات ب “سان خوان “.

الشرطة الإسبانية وطبقا للقانون أوقفت “بادو الزاكي” بعدما تبين لها أنه لا يتوفر على تأشيرة الدخول، وهو ما يمكن أن يعجل بترحيله من جديد نحو المغرب بعد إستكمال كل الإجراءات المعمول بها وبالتالي ستضيع عليه فرصة حضور العرس الرياضي المرتقب إجراءه يوم غذ الأحد.

الشرطة الإسبانية _ حسب نفس المصدر دائما _ مكنت “الزاكي” كأي موقوف لديها من إشعار السفارة المغربية بمدريد عبر مكالمة هاتفية، ما عجل بحضور أحد موظفيها الديبلوماسيين على الفور والذي ناشد الشرطة بحسن التعامل مع “الموقوف” وإعتباره شخصية رياضية معروفة على الصعيد العالمي، وأن ما وقع ليس مقصودا على الإطلاق بل حالة سهو إستثنائية قد تقع لأي إنسان بغض النظر عن منصبه وموقعه .

ومن خلال تتبعنا لملف “بادو الزاكي” الذي إستطاع ان يستقل طائرة أخرى متوجهة نحو “بالما دي مايوركا” في حدود الساعة (21:05) تبين لنا أن إتصالات مكثفة تمت على مستويات رفيعة بين السفارة المغربية ووزارة الداخلية الإسبانية والتي تمكن بفضلها الناخب الوطني السابق من إستكمال رحلته دون تأشيرة، الشيئ الذي يزكي عمق العلاقات المغربية_ الإسبانية خاصة وأن مثل هذه الحالات يستحيل تجاوزها لولا وجود أشخاص تربطهم علاقات متميزة مع مراكز القرار في إسبانيا.

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