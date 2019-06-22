الطالبي العلمي: العمل الخيري ليس حصرا على جهة معينة “حلال عليها” و”حرام علينا”

هبة بريس من وارزازات

اعتبر القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمر، أن أن العمل الخيري ليس حصرا على جهة معينة “قطر بيها السقف ولا مقطرش بيها”، مشددا على أن الجانب الانساني لا علاقة له بأهداف حزبية أو سياسية.

وخاطب الطالبي العلمي، قياديي ومناضلي حزب التجمع، خلال كلمته بالمنتدى الجهوي الثاني لشبيبة جهة درعة تافيلالت، المنعقد صباح يومه السبت باقليم وارزازات، بالقول:”أدعوكم لعدم التردد في مساعدة المواطنين ومد يد العون للأشخاص المحتاجين”.

وتابع الوزير متسائلا: “كيف أصبح العمل الخيري ممنوع علينا وحلال عليهم?، قبل ان يسترسل قائلا:”إما حلال على الجميع او حرام على الجميع”

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