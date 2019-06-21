“الأحرار” ينوه بجهود الدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء ويشيد بحصيلة الحكومه

لبنى ابروك ـ هبة بريس

نوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، بجهود الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تُوجت مؤخرا بسحب عدد من الدول لاعترافها بالكيان الوهمي، مؤكدا دعوته إلى الحرص على مواصلة المجهودات، تحت الإشراف الأممي، للتوصل إلى حل واقعي ومتوافق بشأنه يضع حدا لهذا النزاع المفتعل.

ووقف المكتب السياسي، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، المنعقد باقليم وارزازات، برئاسة عزيز اخنوش، عند الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي تم تقديمها بمجلس النواب، والتي عرفت مناقشة مستفيضة ومرت في أجواء إيجابية؛ معتزّا بهذا الشأن بعمل الفريقين البرلمانيين وبالحصيلة المرحلية الإيجابية لوزراء الأحرار في قطاعات العدل، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والشباب والرياضة، والسياحة.

ودعا المكتب السياسي المناضلات والمناضلين إلى مزيد من التعبئة والعمل على الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، خاصة المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية: الشغل والتعليم والصحة.

كما أشاد المكتب السياسي بمساهمة الأحرار في المناظرة الوطنية للجبايات والمنتدى المغربي للتجارة، وبالتوصيات الهامة التي تم تقديمها وتبنيها خلال هذين الحدثين البارزين.

إنهاء الدردشة

اكتب رسالة…

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0