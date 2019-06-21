احنوش من ورزازات ..ينوه بالمصادقة على قانون الامازيغية ويعلن قرارات حزبية هامة

لبنى ابروك ـ هبة بريس

يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، اجتماع مكتبه السياسي، باقليم وارزازات، كمحطة جديدة من محطات جولاته الميدانية للتقرب من المواطن والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم.

وعرف الاجتماع، حضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، وجميع أعضاء المكتب السياسي، الى جانب المنسقيين الاقليميين والجهويين للحزب، بجهة درعة تافيلالت.

وفي هذا الصدد، عبر اخنوش عن سعادته بزيارة المنطقة، للقاء ساكنتها وعقد اجتماع المكتب السياسي، وكذا الاتفاق على مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بالحزب منها.

وقال أخنوش، في تصريحه للصحافة قبيل انطلاق أشغال اجتماع المكتب السياسي: “سعيد بتواجدي بهذه المنطقة التي أعرفها جيدا بحكم رئاستي السابقة لجهة سوس ماسة درعة، كما اعرف مؤهلاتها وطاقات ساكنتها”

وأضاف اخنوش، على أن اجتماع اليوم سيتطرق للمحاور الاستراتيجية للحزب وكيفية توجهه في المستقبل، كما يعد مناسبة للتنويه بالمصادقة على قانون الامازيغية، وللحديث عن محطات وجولات الحزب القادمة.

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