التقدم والاشتراكية” يحذر من استغلال الحركات الاحتجاجية

هبة بريس ـ الرباط

عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن تخوفه من استمرار الاحتقان الذي تشهده كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذي يهدد الموسم الجامعي بالضياع.

وأكد الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي الدوري يوم أمس الثلاثاء، على يقينه من إمكانية إيجاد حل مناسب لملف طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وعلى موقفه المبدئي المُنتصر للحق في التعبير عن مطالب مشروعة بشكل مسؤول ومتشبع بثقافة الحوار والانفتاح على الحلول الوسطى الممكنة، “والبعيد عن أي توظيف سياسوي مُغرض”.

ودعا حزب الكتاب، كافة الأطراف المعنية والمتدخلة في الملف، إلى تغليب العقل والحكمة وتفادي التشنج وشد الحبل، مشددا على ضرورة التحلي بالاتزان والتبصر والمسؤولية، والسعي المشترك نحو حسن تدبير الملف، وتجنب السقوط في ارتكاب أخطاء سواء من خلال اتخاذ إجراءات وقرارات لا تساهم في تهدئة الأوضاع، أو عبر إنتاج مواقف تُـفــاقِــمُ الوضع أكثر مما تساهم في انفراجه.

وأكد رفاق وزير الصحة أنس الدكالي، على ضرورة إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد من أجل تجاوز الفراغ التأطيري والاستغلال المتطرف للحركات الاحتجاجية المشروعة، مسطرا على “أن الاستغلال السياسوي والمتطرف لمختلف الحركات الاحتجاجية والأشكال النضالية لفئات وشرائح الشعب المغربي يشكل ظاهرةً سلبية ومزمنة تنتعش أكثر في ظل أجواء الفراغ التأطيري وضعف مؤسسات الوساطة المدنية والسياسية الناجعة”.

وأضاف ذات المصدر، أن الحزب مستعد لمواصلة مساعي الوساطة سواء من خلال قيادته الوطنية، أو عبر مجموعته البرلمانية، وكذا في إطار الأغلبية الحكومية، مشددا على ضرورة التعامل الذكي والمتوازن مع ما يمكن تحقيقه من مطالب.

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