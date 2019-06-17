بركان.. جمعية بدر تطلق مشروع “شباب كرافعة للتنمية الدامجة بالمغرب”‎

هبة بريس : أحمد المساعد

أعطت جمعية بدر لذوي الاحتياجات الخاصة يومه السبت 15 يونيو الجاري إنطلاق برامجها تحت شعار” برنامج الشباب رافعة اساسية للإدماج المجتمعي”.

وتميز هذا اللقاء الذي حضره عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان محمد علي حبوها بالكلمة الإفتتاحية لرئيسة الجمعية نادية عطية والتي أستهلتها بالترحيب بالجمعيات الدولية و الوطنية المشاركة في هذا الحدث الجمعوي المتميز (جمعية الشبكة الوطنية لإعادة التأهيل المجتمعي rbc والمنظمة الإيطاليةovci) منوهة بالإتحاد الأوربي الداعم لهذه المبادرة مستعرضة أهم مراحل هذا التكوين الذي يروم تمكين الشباب التطوعي في مرافقة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم على الإدماج الكامل في النسيج السوسيو الإقتصادي.

وأضافت أن هذا البرنامج يتم تنزيله لأول مرة في المنطقة الشرقية بشراكة مع جمعية بدر لذوي الإحتياجات الخاصة التي تنسجم خطة عملها مع الأهداف العامة لهذه المنظمات الدولية و الوطنية، وإستعرضت في معرض حديثها عن محاور برنامج الجمعية سواء من العرض التربوي او العمل التأطيري أو التعبئة او التواصل و ختمت قولها بتقديم الشكر للسلطات الإقليمية على رأسها عامل إقليم بركان الذي يعمل جاهدا على توطيد أواصر التعاون بين جمعية بدر و شركائها الدوليين والوطنيين.

وضم عرض العمالة البيانات الرقمية والإحصائيات حول تأهيل الموارد البشرية من ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك عبر إستعمال برنامج خاص يحدد قاعدة المعطيات الخاصة المتعلقة بهذه الفئة.

وتم بهذه المناسبة تعريف الحاضرين على أهم محاور الدورة التكوينة الخاصة بأوراش التنمية الدامجة و التي تهدف الى تحسين نوعية الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بالإستجابة لإحتياجاتهم الأساسية وضمان مشاركتهم و إدماجهم في المجتمع. وتناول السيد عامل إقليم بركان الكلمة وأعطى توضيحات و شروحات مفصلة حول رقمنة الأوراش المفتوحة المتعلقة بتحسين الوضعية الإجتماعية و المهنية و تدعيم قاعدة المعطيات بمعلومات متعلقة بالكفاءات و الوضعيات و الصحية و النفسية لهذه الفئة بإقليم بركان.

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