أكادير : مواطنون يشتكون من غلاء تذكرة موقف السيارات بمطار المسيرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اتصل عدد من المواطنين من مسافرين أو اقاربهم، من إقدام الشركة المفوض لها مرآب السيارات بمطار المسيرة الدولي، من فرض تسعيرة جديدة، دون علمهم حددوها في 15 درهم تتوفر ” هبة بريس” على تذكرة تحمل المبلغ وإسم الشركة.

وكان عدد من اقارب المعتمرين و المسافرين عموما ، يعتقدون أن الشركة المفوض لها تدبير مرآب السيارات بمطار المسيرة، تستعمل إحتساب توقيت الدخول كما كان معمول به، عبر اخد تذكرة من الحاسوب، يحدد وقت الدخول، ويحدد الثمن بعد مغادرة مرآب المطار، ولم يكن السعر حتى وإن تأخرت الرحلة عن موعدها في الإقلاع أو الوصول.

وطالب المتحدثون للجريدة، بضرورة تدخل الجهات المسؤولة من المكتب الوطني للمطارات، من أجل البحث مع الشركة المفوض لها تدبير مرآب مطار المسيرة الدولي، حول هذا الاسلوب الذي انتهجته مع المسافرين او أهاليهم، مما إضطر بعضهم الى إيقاف سيارتهم بعيدا عن المطار بعشرات الأمتار للهروب من اداء تسعيرة هذا الموقف المرتفعة جدا بالمقارنة مع مواقف السيارات في المطارات الاخرى.

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