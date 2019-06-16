الفاسي : حزب الاستقلال عاش مرحلة “سلبية” في عهد شباط “(فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-06-16 - 19:50
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هبة بريس مكتب طنجة

قال عبد الواحد الفاسي نجل مؤسس حزب الاستقلال ، ان الظروف الحالية التي يعيشها الحزب تبعث على الامل من اجل العمل على تنزيل المشروع الوطني الكبير الذي دعى اليه علال الفاسي .

واضاف عبد الواحد الفاسي في تصريح خص به موقع “هبة بريس” امس السبت خلال احياء الذكرى السنوية لوفاة مؤسس حزب الاستقلال بمدينة طنجة ، ان هناك بوادر ايجابية للعودة الى الاصول رغم وجود مجموعة من الصعوبات .

واعتبر الفاسي المرحلة التي عاشها حزب الاستقلال في عهد الامين العام السابق حميد شباط بانها مرحلة اثرت سلبيا على الحزب على المستوى الوطني ، حيث بدأ يفقد بعض الاحترام الذي كان يحضى به منذ الاستعمار حسب قوله .

 

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