سطات…زروقي يترأس لقاء تواصليا ويثمن المجهودات المبذولة

محمد منفلوطي_هبة بريس

ترأس محمد زروقي المدير الإقليمي للتعليم بسطات صباح اليوم “السبت”، لقاء تنسيقيا تواصليا تشاوريا استعدادا لمحطة الامتحانات لنيل شهادة السلك الإعدادي، لفائدة مديري الثانويات الإعدادية و الثانويات التأهيلية المحتضنة لسلك الإعدادي ، و ذلك لمناقشة المواضيع ذات الصلة بالموضوع بغاية تجويد العمليات التربوية.

اللقاء الذي حضره كل من رئيس المركز الإقليمي للامتحانات و رئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام، أكد من خلاله المسؤول الإقليمي على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة خدمة للمنظومة التعليمية ومنتسبيها، مثمنا انخراط الجميع من رؤساء المصالح ومديري المؤسسات التعليمية والأطر الإدارية و التربوية، ومشاركتهم الفعالة في إنجاح الاستحقاقات الوطنية منذ بداية السنة الدراسية للرفع من حصيلة نتائج التلميذات و التلاميذ، سيما استحقاقات الامتحان الوطني و الجهوي لسلك البكالوريا.

و في نفس السياق قدم المسؤول الاقليمي عرضا شاملا لفائدة المشاركين، تم التطرق فيه لمختلف الإجراءات و الترتيبات الاستباقية المرتبطة بامتحان نيل شهادة السلك الإعدادي، دورة يونيو 2019 و الإجراءات الأمنية المصاحبة و مقتضيات المقرر الوزاري في شأن دفاتر مساطر امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي رقم 035/19 الصادر في 06 ماي 2019.

كما كشف محمد زروقي عن عدد المترشحين المقبلين على اجتياز امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي والذي بلغ عددهم 8086، من بينهم 7931 من الرسميين، فيما بلغ عددالمترشحين الأحرار 155، موزعين جميعا على 39 مركزا للامتحانات، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح 12.

وبعد اتاحة المجال للمناقشة والمداخلات حول الموضوع لتداول و تقاسم وجهات النظر و فق مقاربة تشاركية، كرر المسؤول الاقليمي شكره لكافة الأطر الإدارية و التربوية على جهودهم المبذولة و كذا كافة الفاعلين التربوين و الشركاء و السلطات الإقليمية و الأمنية و جمعيات أمهات و أباء التلاميذ و المنابر الإعلامية منوها بانخراطهم الايجابي كل من موقعه لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.

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