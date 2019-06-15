مول الكاسكيطة خارج أسوار سجن عين علي مومن بسطات

محمد منفلوطي_هبة بريس

غادر محمد السكاكي المشهور بمول الكاسكيطة، أسوار سجن عين علي مومن بسطات، بعد قضائه لعقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر نافذة.

هذا وكانت”هبة بريس” سباقة الى التطرق لخبر اعتقال مول الكاسكيطة” من قبل النيابة العامة في وقت سابق حيث توبع آنذاك بتهم كثيرة منها الوشاية الكاذبة وبث ادعاءات ووقائع بقصد المساس بالحياة الخاصة للاشخاص، والتشهير بهم، واهانة هيئة منظمة والتحريض على الكراهية والتحريض على ارتكاب جنحة والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، واهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا 292 ، 445، و447، و265و و263 من ق ج، والفصول 14و 64و 70 من قانون الصحافة، بعد أن تم تقديمه من قبل عناصر الضابطة القضائية بمدينة سطات في وقت سابق.

وقد عرف مول الكاسكيطة داخل الأوساط المحلية والوطنية، بالشخصية المثيرة للجدل التي تداول اسمها بشكل ملفت للنظر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إثارته للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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