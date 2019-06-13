سطات.. أبو زيد يتفقد مراكز امتحانات الباكلوريا‎

محمد منفلوطي_هبة بريس

قام ابراهيم أبوزيد، عامل إقليم سطات مرفوقا بالمدير الإقليمي للتعليم محمد زروقي، بزيارة تفقدية اليوم الخميس لمركز الامتحانات بالثانوية التاهيلية “الأمل” بحي الخير بمدينة سطات، حيث اطّلع الوفد على كافة التدابير المتخذة من لدن رئيس المركز ولجن المراقبة والملاحظين لتأمين جميع العمليات المتعلقة بتنظيم وإجراء الاستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكلوريا برسم سنة 2018/2019، مع التقيد بالمساطر المحددة في الدلائل والمذكرات الوزارية حرصا على سلامة الإجراءات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، كما كانت فرصة للمسؤولين الاقليميين للوقوف عن قرب على إجراءات زجر الغش ومنع استعمال وسائل الاتصال المختلفة ومعاينة أجهزة الكشف المستعملة داخل هذا لمركز.

واضطلع المسؤول الأول بالإقليم، على مختلف المعطيات الإحصائية المتعلقة بأعداد المترشحين حسب الشعب والمسالك وعدد القاعات المخصصة لإجراء الامتحان وطواقم الحراسة والكتابة والمداومة، اضافة الى زيارة بعض قاعات اجتياز الاختبارات لمعاينة أجواء إجراء الامتحان وظروف تفعيل المراقبة بداخلها. كما قام السيد العامل بطمأنة آباء وأولياء المترشحين والمترشحات المرابطين أمام أبواب الثانوية التأهيلية “الأمل” معبرا لهم عن متمنياته لأبنائهم بالنجاح والتوفيق في امتحاناتهم.

للإشارة فإن عدد المترشحين والمترشحات بإقليم سطات لاجتياز امتحانات البكالوريا، دورة يونيو 2019، بلغ ما مجموعه 11633 مترشحة ومترشح موزعين كالتالي: 4319 بالسنة الأولى بكالوريا، 5572 بالسنة الثانية بكالوريا، 1742 من فئة الأحرار، حيث تمثل نسبة الإناث 48 % من مجموع المترشحين.

في هذا الصدد، ولتتبع ومراقبة سير هذه الاختبارات تم تعيين 37 مراقبا للجودة، وتخصيص 25 مركزا للامتحان على صعيد المديرية الإقليمية، كما تم تخصيص 387 قاعة لإجراء الاختبارات.

من جهة أخرى، فإن الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا سيكون يوم 26 يونيو 2019. أما اختبارات الدورة الاستدراكية فستجرى يومي 02 و03 يوليوز بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد، وأيام 04 و05 و06 و08 يوليوز 2019 بالنسبة للامتحان الوطني الموحد، والإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 13 يوليوز 2019.

وفي سياق آخر، أشرف المدير الاقليمي للتعليم محمد زروقي أمس الأربعاء، على تتبع اجراءات الامتحان الموحد للباكالوريا من قلب مركز الإصلاح و التهديب عين علي مومن، ضمن زيارة تفقدية لمركز الامتحان بالمؤسسة السجنية لتتبع ومواكبة إجراءات الامتحان الوطني لسلك البكالوريا ، دورة يونيو 2019، حيث نوه المدير الاقليمي بالمجهودات المبدولة من قبل كافة المتدخلين، مثمنا انخراط جهود كل أطر المركز و الأطر التربوية و الإدارية الساهرة على ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.

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