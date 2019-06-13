طقس الخميس .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة شمال ووسط البلاد مما سيعطي أمطارا أو زخات مطرية متفرقة.

وخلال الظهيرة والليلة الموالية، سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومصحوبة بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه المجاورة حيث من المحتمل أن تصل فيما بعد إلى السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستهب زوابع رملية في المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الاقاليم الجنوبية.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما ، وستهب من الجنوب بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي ومن الغرب بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وستهب من القطاع الشمالي عموما جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية وبالجنوب وما بين 20 و24 درجة بالجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستتراوح ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 27 و33 درجة بالهضاب وبالسهول الشمالية والوسطى وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و36 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج في الواجهة الأطلسية.

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