امن سطات يعتقل 348 شخصا في قضايا اجرامية متفرقة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس عن معطيات مفتدها أن مصالح الامن الولائي بسطات، تمكنت من توقيف 348 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا اجرامية مختلفة.

العملية التي تأتي في سياق العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية بمدينة سطات، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية (يناير – ماي 2019)، استهدفت شل تحركات هؤلاء الموقوفين من بينهم 56 شخصا تم توقيفهم من أجل ارتكاب جرائم مقرونة بالعنف أو مرتكبة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، فضلا عن 237 شخصا تم ضبطهم من أجل حيازة واستهلاك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تم توقيف 55 مبحوثا عنهم آخرين من أجل أفعال إجرامية أخرى.

وأضافت مصادرنا، أن هذه العمليات الأمنية، التي ركزت بشكل أساسي على مكافحة كافة الأفعال الإجرامية، لاسيما تلك الخطيرة أو المقرونة بالعنف، مكنت من حجز 28 سلاحا أبيضا، فضلا عن ضبط ما يفوق 300 قرصا مخدرا و6111 غراما من مخدر الشيرا و13.725 غراما من القنب الهندي والتبغ المهرب.

أما فيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والسلامة الطرقية، فقد باشرت مصالح ولاية أمن سطات إجراءات تسجيل 1813 مخالفة جزافية وتصالحية بمختلف المحاور التابعة للمدار الحضري للمدينة، أسفرت أيضا عن وضع 487 مركبة بالمحجز البلدي.

وتندرج هذه المجهودات الأمنية المكثفة في إطار تنزيل إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تراهن بشكل أساسي على تدعيم التدخلات الوقائية للحد من الجريمة، وتكثيف الدوريات الأمنية بالشارع العام، فضلا عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم مع التركيز على محاربة الأفعال الإجرامية الخطيرة أو المقرونة بالعنف.

وستتواصل التدخلات الميدانية لمختلف مكونات الأمن الوطني بالمدينة بنفس الحزم والفعالية، وذلك بهدف الوقاية من مختلف صور الجنوح والانحراف وزجر جميع مظاهر الجريمة، من خلال اعتماد مخطط عمل مندمج يراهن على التواجد الميداني والفعال للدوريات الأمنية بالشارع العام وتدعيم العمليات الوقائية للحد من الجريمة.

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