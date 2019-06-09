الجديدة: درك سيدي بوزيد يشل نشاط مجرمين متخصصين في السرقة بالسلاح الأبيض

أحمد مصباح – الجديدة

فككت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، في الساعات الأولى من صبيحة أمس السبت، عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن مجرمين متحوزين بسكين من الحجم الكبير، كانا على متن دراجة نارية، اعترضا، في حدود الساعة الرابعة من صبيحة أمس السبت، على مقربة من إقامة عامل إقليم الجديدة السابق، سبيل رجل وامرأة كانا في طريقهما إلى عملهما بمقهى بمنتجع سيدي بوزيد. حيث سلباهما تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، مبلغا ماليا بقيمة 1200 درهم.

هذا، والتحق لتوهما الضحيتان بمركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، حيث بلغا عن الجريمة، وأدليا بظروف وملابساتها، وبأوصاف المجرمين. وبالسرعة والنجاعة المطلوبتين، تشكل فريق دركي، وتعبأت دورية راكبة تحت قيادة رئيس مركز الدرك، شنت حملة تمشيطية واسعة النطاق في الأزقة والدروب، تكللت على الفور بضبط المجرمين، البالغين على التوالي 23 و24 سنة، واللذين يتحدران من سيدي بنور، أحدهما يشتغل حلاقا، وشريكه مستخدم لدى شركة بالمنطقة الصناعية “الجرف الأصفر”. وقد جرى إيقافهما واقتيادهما مصفدي الأيدي إلى المصلحة الدركية، حيث وضعتهما الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث معهما وإحالتهما على النيابة العامة المختصة، على خلفية جناية تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض، وتحت جنح الظلام، وبتعدد الفاعلين، واستعمال ناقلة ذات محرك.

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