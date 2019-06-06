قناة تونسية تستفز المغاربة .. وتوانسة يردون:”منسمحوش للرياضة والاعلام يخاصمونا”

هبة بريس
يبدو أن عددا من المسؤولين ووسائل الاعلام التونسية، لم تستغ قرار “الكاف” القاضي بإعادة المباراة المجراة بين ناديي الوداد البيضاوي والترجي التونسي قبل أيام .
وفي هذا الصدد، شنت عددا من الصفحات الفيسبوكية، والقنوات التلفزية حملة إعلامية مسعورة ضد المغرب والمغاربة، عبر نشر تدوينات وصور تتغنى بالجبهة الانفصالية، وتسيء للوحدة الترابية للمملكة.
وبثت قناة “نسمة” التونسية التي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، اليوم الخميس، خبرا تابعا لجبهة “البوليساريو”، سعيا منها الى استفزاز مشاعر المغاربة والاساءة للعلاقات الرابطة بين البلدين.
تحركات واستفزازات وسائل الاعلام التونسية وعدد من مسؤولي بلدها، أثارت غضب مواطنين تونسيين، الذي أكدوا أن العلاقات التاريخية والروابط الجغرافية الرابطة بين البلدين أكبر من المبارايات الكروية والقرارات الرياضية.
وقال أحد المعلقين تعليقا عن الصور المنشورة: “سامحونا خاوتنا، اللي بين أكبر من كرة وتحكيم”، وأضاف آخر:”لا سامح الله المسؤولين والقنوات اللي باغين يفرقونا ويخلقو الفقتة بيناتنا بسبب أمر لا يستحق”.
وتابع معلق آخر قائلا: “كلام القنوات والمسؤولين لا يعبر عن رأي العامة، لأن العامة كطالب بإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصراعات السياسية، وكترفض يلاهيو الشعب بالكورة وغيرها.. ربي يهديهم”.
هذا ويشار الى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طالب نادي الترجي التونسي، بإعادة كأس وميداليات دوري الأبطال، وذلك عقب اجتماع لجنة الطوارئ بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقررت لجنة الطوارئ التابعة للكاف، تجريد الترجي من اللقب الإفريقي، وإعادة مباراة إياب نهائي العصبة، على أرضية ملعب خارج تونس، مع احتساب نتيجة الذهاب.
وكانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال قد شهدت فضيحة تحكيمية وتنظيمية غير مسبوقة في تاريخ البطولة، بعد حرمان الوداد من هدف مشروع وتعطل تقنية الفيديو
غير معروف
في 17:28
وسائل الاعلام التونوسية لا زلت قاصر لا تفرق بين رياضة كرة القدم و العلاقات الاخوية و السياسة الخارجية .كرة القدم انشئت للاخاء و زرع السلم بين البلدان و ليس زرع الفتنة اما وسائل الإعلام التونسية فهي لا تزرع الا الفتنة
tarik
في 17:33
en connaissance de cause je peux dire qu’une partie des décideurs tunisiens se réjouit de cette situation pour des raisons purement économiques… l’après 2011 en tunisie a été traumatisant pour certains hommes d’affaires qui profitaient du système d’avant Benali même si ce dernier il faut l’avouer … faisait preuve de beaucoup de discernement … La tunisie est un pays de 10 millions d’âmes qui vit un niveau de précarité sans précédent et est pris en tenaille entre l’algérie et la libye … ces dernières années ce petit pays est devenu une plaque tournante des trafiquants en pétrole libyens … les hôtels de luxe sont occupés par des oligarques libyens et les rues pullulent de voitures de luxe immatriculées en libye .. ce facteur à lui seul déstabilise tout le pays et le jette au merci des mafias arabes … et pire encore même l’ex président marzouki se permet de commenter les affaires juridiques marocaines…il y a une volonté programmée de nuire aux intérêts économiques marocains dans ce pays …cet épisode n’est que le premier d’une série ….
ماسين الريفي
في 17:34
والآه نستغرب هذاالردالمسعور من طرف جهات تونسية ليس من مصلحتها التقارب بين الشعوب المغاربية.
ما دخل البوليزاريوا في هذا الموضوع ؟ هل يريد المسؤولين التونسيين ان يشعلوها فتنة بين الشعوب؟
دعوا القضية محصورة في الجانب الرياضي دون الخوض في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض.
دعوا القضية تاخذ مسارها الطبيعي واحترموا القانون حتى وان كان ضدكم.
اذا كان الترجي يستحق اللقب فنحن نصفق له بكل حرارة واذا كان الوداد يستحق سنصفق له كذلك.
دعوا الميدان يحدد ويحكم وأقيموا حدا لسياسة الكواليس والتامر والتحايل على القانون.
انها لعبة فقط لا تقدم ولا تاخر….
حبيب
في 17:38
هدا هو الفرق بيننا وبين الامم المتحضرة . ربما توني ستعلن حربا عسكرية ضد المغرب .