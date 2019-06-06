قناة تونسية تستفز المغاربة .. وتوانسة يردون:”منسمحوش للرياضة والاعلام يخاصمونا”

هبة بريس

يبدو أن عددا من المسؤولين ووسائل الاعلام التونسية، لم تستغ قرار “الكاف” القاضي بإعادة المباراة المجراة بين ناديي الوداد البيضاوي والترجي التونسي قبل أيام .

وفي هذا الصدد، شنت عددا من الصفحات الفيسبوكية، والقنوات التلفزية حملة إعلامية مسعورة ضد المغرب والمغاربة، عبر نشر تدوينات وصور تتغنى بالجبهة الانفصالية، وتسيء للوحدة الترابية للمملكة.

وبثت قناة “نسمة” التونسية التي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، اليوم الخميس، خبرا تابعا لجبهة “البوليساريو”، سعيا منها الى استفزاز مشاعر المغاربة والاساءة للعلاقات الرابطة بين البلدين.

تحركات واستفزازات وسائل الاعلام التونسية وعدد من مسؤولي بلدها، أثارت غضب مواطنين تونسيين، الذي أكدوا أن العلاقات التاريخية والروابط الجغرافية الرابطة بين البلدين أكبر من المبارايات الكروية والقرارات الرياضية.

وقال أحد المعلقين تعليقا عن الصور المنشورة: “سامحونا خاوتنا، اللي بين أكبر من كرة وتحكيم”، وأضاف آخر:”لا سامح الله المسؤولين والقنوات اللي باغين يفرقونا ويخلقو الفقتة بيناتنا بسبب أمر لا يستحق”.

وتابع معلق آخر قائلا: “كلام القنوات والمسؤولين لا يعبر عن رأي العامة، لأن العامة كطالب بإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصراعات السياسية، وكترفض يلاهيو الشعب بالكورة وغيرها.. ربي يهديهم”.

هذا ويشار الى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طالب نادي الترجي التونسي، بإعادة كأس وميداليات دوري الأبطال، وذلك عقب اجتماع لجنة الطوارئ بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقررت لجنة الطوارئ التابعة للكاف، تجريد الترجي من اللقب الإفريقي، وإعادة مباراة إياب نهائي العصبة، على أرضية ملعب خارج تونس، مع احتساب نتيجة الذهاب.

وكانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال قد شهدت فضيحة تحكيمية وتنظيمية غير مسبوقة في تاريخ البطولة، بعد حرمان الوداد من هدف مشروع وتعطل تقنية الفيديو

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