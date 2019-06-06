إرتفاع في أسعار الخضر ونقص تموين الاسواق ب ” الخبز” أيام العيد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إرتفعت أسعار الخضر، طيلة أيام عيد الفطر ، إلى مستويات قياسية، بعدد من الأسواق الشعبية بمدن المملكة ، خصوصا أن تلك الزيادات بدأت بالارتفاع بالتزامن مع الليالي الاخيرة من رمضان ويومان من عيد الفطر .

وكشفت مصادر مهنية ل ” هبة بريس” أن عودة الغلاء ليست مفاجئة، موضحين أن ارتفاع الأسعار يكون منتظرا خلال فترة ما قبل العيد وبعده ، وأشار هؤلاء أن أسباب الغلاء تكون نابعة من تقلص عدد الأيدي العاملة في الضيعات الفلاحية وكذلك عدم وحود نقل الخضر الى الأسواق المغربية، بسبب عطلة العيد .

وأبرز هؤلاء، أن معظم العاملين في مجال شحن وتفريغ ونقل، سواء الخضر أو الأسماك،، على وجه الخصوص، يلتحقون بأسرهم وذويهم بمناطق أخرى من المغرب خلال هذه المناسبة.

واعتبر مواطنون، أن ما يجري هو نتيجة للمضاربات لا أقل ولا أكثر، منددين بجشع مستغلي كل الفرص، سواء تعلق الأمر بارتفاع الحرارة أو انخفاضها أو الأعياد، من أجل التنكيل بميزانية ذوي الدخل المحدود.

وأكد هؤلاء في اتصالات بالجريدة، أن التجار يلجؤون كالعادة خلال اقتراب العيد، الى عملية تخزين السلع من أجل اعادة بيعها بأثمان يحددونه بأنفسهم من أجل توفير هامش ربح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق مماتل، شهدت الاسواق نقص كبير في مادة ” الخبز” والتي بدورها تعرف احتكار خلال أيام العيد، معتبرين أن أرباب المخابز، يوفرون للمستخدمين لديهم تحفيزات مالية من أجل العمل، من أجل استغلال المناسبة لزيادة أسعار مضاعفة، وبالرغم من تكرار الوضع كل سنة، فالجهات المختصة لا تتجاوب مع شكايات المواطنين، لسبب بسيط هو أن ما يهم تلك الجهات هو أن تلك المواد تكون في السوق ولا يهم الثمن.

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