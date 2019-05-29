ضحايا مباراة المنتدبين القضائيين :”تحركنا جاء ردا على ممارسة الاقصاء والزبونية والمحسوبية“

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

أصدرت تنسيقية ما يسمى ب:”ضحايا مباراة المنتدبين القضائيين“، بلاغا صحفيا هو الثاني لها، ترد من خلاله عن الاتهامات الصادرة في حقها المتمثلة في تحريضها على الاحتجاج من طرف حزب سياسي أو تيار معين، مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في تحريك مسطرة التحري والتقصي فيما جرى من خروقات على مستوى مباراة المنتدبين القضائيين في شقيها الكتابي والشفوي.

وقالت التنسيقية أنه و ”على إثر البيان الصادر عن مجموعة ضحايا مباراة المنتدبين القضائيين، والمنشور ببعض المواقع الإلكترونية والصحف الوطنية، والذي تضمن مطالبة معطلي أبناء هذا الوطن بإنصافهم وتحريك مسطرة التحري والتقصي فيما جرى من خروقات على مستوى هاته المباراة في شقيها الكتابي والشفوي، وفي إطار كفالة حق الرد، وتنويرا للرأي العام الوطني؛ نرد على من خرج للاعلام عوض تحريك مساطر ردع الفساد وإنصاف المطالبين بالحق بقوله: “فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين” وعلى من يدعي ان “حركة الاحتجاج تؤطرها أحد الأحزاب السياسية”.

وأكملت التنسيقية بأنها تعلن للرأي العام الوطني، عن نفيها القاطع ”لكل الادعاءات القائلة بتأطيرنا من قبل أي حزب أو أي جهة أخرى، فتحركنا إنما جاء ردا ممارسة الاقصاء والزبونية والمحسوبية في هذه المباراة“، مع إدانتها لهاته التيارات التي تحاول اتهام تحركاتها، والتي تطالب من خلالها بحقها المشروع في إنصافها ضد ما شاب مباراة المنتدبين الأخيرة من خروقات وتجاوزات، بحجة أن تحركاتها مدفوعة من جهات معينة، وهي حجج واهية كما أسلفنا الذكر“.

وأضافت التنسيقية باستنكارنا للأسلوب والطريقة التي لجأت إليها الوزارة في ردها على المطالبين بفتح التحقيق وإلغاء المباراة، مع دعوتها إلى ”عدم تبخيس المجهودات المبذولة من طرف أبناء وطننا الذين يحاولون ردع الفساد ومحاربة المفسدين. وكشف المستور لما يشوب هذا القطاع من لبس وغموض“.

واسترسلت التنسيقية، بالقول :” برهاننا عن ناجحين 3 أو 4 بأسماء معروفة من عائلة وحيدة، وكذا محاباة جهات دون جهات أخرى وانتماءات سياسية، ضمن لائحة الناجحين“، مع سحب ثقتها من كل المؤسسات المشرفة على مباريات هذا الوطن“.

كما طالبت التنسيقية بعودة التوظيف المباشر ليستفيد منه كل أبناء الوطن مادام لازال قائما، وفق منطق حرام على فئة وحلال على أخرى، وتمسكها بالحق في إلغاء المباراة لما شابها من زبونية ومحسوبية، إضافة إلى دعوتها كل الهيئات الحقوقية والدستورية إلى التعاطي مع هذه القضية ضمانا للولوج إلى المناصب حسب الاستحقاق، وبتطبيق القانون في حق كل من تبث في حقه صلة بهذه ”المسرحية المفبركة“.

وعبرت تنسيقية ضحايا مباراة المنتدبين القضائيين عن استعدادها لخوض أشكال احتجاجية عبر ربوع هذا الوطن في حالة عدم التجاوب مع قضيتها العادلة، على حد تعبير البلاغ.

هذا وكان بلاغ سابق للتنسيقية ذاتها، قد اتهم وزارة العدل بممارسة المحسوبية والزبونية بمباراة المنتدبين القضائيين، حيث كشفوا عن وجود أسماء عائلات نافذة استطاعت النجاح بهذه المباراة وإقصاء ممنهج لأبناء الشعب، حسب البلاغ الأول دائماً.

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