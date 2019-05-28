الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف “جاريد كوشنير”

هبة بريس ـ الرباط

أقام الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بالإقامة الملكية بسلا، مأدبة إفطار على شرف السيد جاريد كوشنير المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة للمغرب.

وكان الملك قد أجرى، قبل ذلك، محادثات مع السيد جاريد كوشنير همت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكذا التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

حضر مأدبة الإفطار عن الجانب الأمريكي السيد دجايزون غرينبلات الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وعن الجانب المغربي مستشار جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة.

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