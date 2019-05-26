توثيق7000 عنصر من عناصر التراث الثقافي الوطني رقميا

هبة بريس - و م ع

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة_ عن تحقيق تقدم واضح فيما يخص رقمنة المعطيات التوثيقية، مشيرة إلى أن التوثيق الرقمي شمل 7000 عنصر من عناصر التراث الثقافي الوطني .

وأبرزت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه في إطار الجهود الرامية إلى حفظ التراث الثقافي الوطني وتثمينه، تعمل الوزارة على تدوين وتوثيق مختلف عناصر هذا التراث ، وذلك بنقله على نظام معلوماتي في شكل بوابة إلكترونية مخصصة لقواعد بيانات جرد التراث الثقافي الوطني ، قصد مسايرة التطورات المعلوماتية في المجال، وكذا دمقرطة الولوج إلى المعلومات المتعلقة به.

وسجل المصدر ذاته أن هذه الآلية المعتمدة مكنت من تحقيق تقدم واضح فيما يخص رقمنة المعطيات التوثيقية، إذ تحتوي المنظومة ،إلى حدود اليوم، على 4965 عنوان في مجال المعالم العمرانية (المباني التاريخية)، و545 عنوان في مجال المواقع الأثرية، و1386 قطعة في ما يخص التراث المنقول ، بالإضافة إلى 117 عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي.

وتابع البلاغ أن هذه المنظومة تشمل مجموعة من المكونات المدرجة حسب تصنيف منهجي عام وشامل لكافة أوجه التراث الثقافي، مضيفا أن المعطيات تتوزع إلى ست تصنيفات عامة منها:المعالم العمرانية والتعمير، والمواقع الأثرية، والتراث المنقول، بالإضافة إلى التراث الثقافي غير المادي، والمواضيع الأفقية، وخزانة الصور والوثائق.

وأشار المصدر إلى أنه من المنتظر أن ترتفع هذه الإحصائيات بشكل سريع في أفق تكوين فرق جهوية للجرد بالمديريات الجهوية للثقافة وتمكينها من إغناء المنظومة الحالية، وذلك في إطار التوجهات التنفيذية الجديدة التي انخرطت في تحقيقها وزارة الثقافة والاتصال –قطاع الثقافة – في مجال الجهوية واللامركزية وعدم التمركز والعدالة المجالية وفي مجال التعريف بالموروث القافي الوطني والحفاظ عليه وتثمينه.

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