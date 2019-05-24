استقالة كوهلر .. ألمانيا تتأسف وتجدد دعمها المسار الأممي لإيجاد حل لقضية الصحراء

هبة بريس - وكالات

عبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن أسفه لاستقالة رئيس ألمانيا السابق هورست كوهلر من منصبه كمبعوث أممي للصحراء، لدواع صحية.

وأعرب وزير الخارجية الألمانية عبر بيان له، عن شكره الخالص واحترامه الكبير للمجهودات الكبيرة التي قام بها الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، في منصبه كمبعوث أممي للصحراء.

وقال وزير الخارجية الألماني إنه وبعد أن تعثرت الجهود الأممية لأكثر من عقد من الزمن، تمكن هورست كوهلر من جمع كل أطراف النزاع على طاولة واحدة من أجل تبادل وجهات النظر والدفع بالملف إلى الأمام.

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن كوهلر تمكن خلال ولايته القصيرة على إرساء أسس قد تقود نحو مفاوضات قد يسفر عنها حل واقعي ومستدام وقابل للتطبيق، في إطار قرارات الأمم المتحدة، مشيرا الى أن بلاده سوف تستمر في دعم هذه الجهود لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع، وسوف تمارس دورها من خلال عضويتها بمجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف.

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