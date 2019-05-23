طنجة : انهاء مغامرات نصّاب يوهم الفتيات بالحب ويسرقهن تحت التهديد بالسلاح

اس.بويعقوبي- هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة من توقيف شخص يدعى ( ع . غ ) 23 سنة كان موضوع شكايات متعددة من طرف فتيات عرضهن للسرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض .

و افاد بلاغ للأمن، أن المتهم كان يعمد إلى استدراج ضحاياه و يوهمهن برغبته في نسج علاقات غرامية معهن، و يدعوهن للركوب معه على متن سيارة نفعية يستغلها على وجه الكراء و التي يسوقها شريك له ، و مباشرة بعد صعود الضحية يقومان بنسج سيناريو محبك للايقاع بها و تعريضها للسرقة بالعنف و باستعمال السلاح الابيض .

و افضت التحريات و الابحاث التي اجرتها فرق الابحاث التابعة للشرطة القضائية إلى معرفة هوية الجاني و شريكه، حيث تم عرض صوره على الضحايا الذين تعرفوا عليه بالإيجاب.

ومكنت عملية تعقبه إلى توقيفه بإحدى المدن المغربية التي فر اليها بعد علمه بكونه موضوع بحث من طرف الشرطة

حيث تم تقديمه امام العدالة بطنجة، فيما لازال البحث جاري عن شريكه الذي تم تحديد هويته أيضا.

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